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Mete Gazoz'dan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya

SPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Mete Gazoz’dan Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

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