12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Karagümrük'ten Andrea Pirlo açıklaması! Resmen duyurdular

Son dakika: Karagümrük'ten Andrea Pirlo açıklaması! Resmen duyurdular

SPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Karagümrük’ten Andrea Pirlo açıklaması! Resmen duyurdular

Son dakika haberleri... Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Volkan Demirel'in ardından takımın başına futbol dünyasının önemli isimlerinden Andrea Pirlo'yu getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA