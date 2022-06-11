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Son dakika | Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt transfer oldu

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Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika | Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt transfer oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı. Transfer 6.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde gerçekleşti.

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