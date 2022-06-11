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Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?

Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle seçeneği ahaber.com.tr'de... Galatasaray Lisesi'nde 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yeni başkan belli olacak. Toplam 25 sandıkta yapılacak oy kullanma işlemleri bugün tamamlanacak. Başkanlık seçimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda? İşte Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle sayfası ve yayın bilgileri...

Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle! Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinin ardından yeni başkan seçilecek. Galatasaray başkanlık seçimi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Galatasaray başkanlık seçimi canlı yayın sayfasına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı GS TV üzerinden canlı yayınlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Galatasaray başkanlık seçimini canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ OY VERME SAAT KAÇTA BİTECEK?

Galatasaray Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı saat 15.00'te sona erecek. Oyların sayılmasının ardından akşam saatlerinde yeni başkan açıklanacak.

GALATASARAY BAŞKANLIK ADAYLARI

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl:Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

BAŞKAN BURAK ELMAS İLE BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda görevi devredecek başkan Burak Elmas ile adaylar oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Oyunu kullanan Dursun Özbek, seçimin gecikmeli yapıldığına değinerek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin sonuçta Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz." ifadelerini kullandı.

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