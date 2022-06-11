Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN