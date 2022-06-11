Son dakika: Lüksemburg - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE





MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.

MİLLİ YILDIZLARDA SAKAT VEYA CEZALI YOK

Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.