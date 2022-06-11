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Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Genel kurul divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

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