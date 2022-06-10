10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Robin Yalçın yeniden Sivasspor'da

Robin Yalçın yeniden Sivasspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
Robin Yalçın yeniden Sivasspor’da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile anlaştı. Deneyimli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Paderborn'de geçirdi. Almanya Bundesliga 2'de boy gösteren tecrübeli futbolcu burada 25 kez forma giydi, 2 de asist yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA