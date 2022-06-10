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Türk Telekom basketbol takımında Erdem Can dönemi

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Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Türk Telekom basketbol takımında Erdem Can dönemi

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, son olarak NBA'da Utah Jazz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Erdem Can'ı başantrenörlüğe getirdi.

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