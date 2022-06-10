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Beşiktaş'ta gençlik aşısı! 2 takviye kadroya dahil oldu

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Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Beşiktaş’ta gençlik aşısı! 2 takviye kadroya dahil oldu

Beşiktaş bir yandan şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışırken, diğer yandan gençlere de yatırım yapıyor. Kartal 18 yaşındaki Makedon golcü Gudjufi ile 19 yaşındaki stoper Badra Cisse'yi kadroya dahil etti.

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