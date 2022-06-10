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Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu! Napoli kesenin ağzını açacak

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Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Fenerbahçe’ye Kim Min-Jae piyangosu! Napoli kesenin ağzını açacak

Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin gözde isimlerinden olan Kim Min-Jae, sarı lacivertliler ile ayrılık aşamasına geldi. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusunun yeni takımı belli oldu. Kanarya'nın istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kim Min-Jae'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Güney Koreli stoper transferin gözdesi konumuna gelmişti.

Fotomaç'ın haberine göre, transferde birçok takımı peşinden koşturan Kim Min-Jae adım adım Napoli'ye ilerliyor...

İtalyan basını, Kalidou Koulibaly'yi 40 milyon euroya Barcelona'ya satmaya hazırlanan ve son pazarlıkları yapan Gök Mavililer'de alternatif olarak ilk hedefin Kim olduğunu duyurdu.

Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin savunmada oluşacak boşluğu Koreli stoperle doldurmak istediğini aktardı. Napoli'ye yakın kaynaklar Fenerbahçe ile transfer için temasların başladığını yazdı...

Fenerbahçe yönetiminin, Koreli savunmacıdan en az 20 milyon euro bonservis beklentisi var. Kim, Jorge Jesus'un mutlaka takımda tutulmasını istediği isimlerden. Ancak astronomik bir teklif gelirse satışa karşı çıkmayacağını iletmişti. Kim Min-Jae giderse stopere takviye yapılması planlanıyor...

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