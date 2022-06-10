Fenerbahçe’ye Kim Min-Jae piyangosu! Napoli kesenin ağzını açacak

Fotomaç'ın haberine göre, transferde birçok takımı peşinden koşturan Kim Min-Jae adım adım Napoli'ye ilerliyor...

İtalyan basını, Kalidou Koulibaly'yi 40 milyon euroya Barcelona'ya satmaya hazırlanan ve son pazarlıkları yapan Gök Mavililer'de alternatif olarak ilk hedefin Kim olduğunu duyurdu.