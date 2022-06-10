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Son dakika | Medipol Başakşehir'den flaş transfer

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Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika | Medipol Başakşehir’den flaş transfer

Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, Süper Lig'den dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

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