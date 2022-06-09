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SON DAKİKA: Yeni TFF Başkanı kim olacak? 2 yarışacak! İşte o isimler

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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SON DAKİKA: Yeni TFF Başkanı kim olacak? 2 yarışacak! İşte o isimler

Son dakika spor haberleri | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için başkanlık yarışında isimler belli oldu. Mehmet Büyükekşi'den sonra Pazarspor'un eski başkanı Hüseyin Yangın da başkanlık için dilekçe verdi. 307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan çoğunluk sağlayacak.

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık başvuru süresi bugün 17.00'de sona erdi.

TFF Başkan adaylığı için ilk başvuruyu Mehmet Büyükekşi yapmıştı.

(Fotoğrafta: Hüseyin Yangın)

Pazarspor Eski Başkanı Hüseyin Yangın TFF Genel Sekreterliği'ne adaylık dilekçesini göndererek Mehmet Büyükekşi'ye rakip oldu.

307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan aday çoğunluk sağlayacak.

(Fotoğrafta: Mehmet Büyükekşi)

Adayların, toplam delege sayısının 5'te 1'i kadar ıslak imzayı seçim gününe kadar toplama hakkı bulunurken, yönetim kurulu listelerini ise seçim günü divan başkanlığına sunacaklar.

Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF Başkanı olacak.

Seçim gününe kadar çekilme olmazsa iki aday arasında geçecek genel kurula mevcut başkan Servet Yardımcı beklenenin aksine aday olmadı.

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