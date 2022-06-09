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UEFA Uluslar Ligi'nde Serdar Dursun rüzgarı

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Giriş Tarihi: 09.06.2022
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UEFA Uluslar Ligi’nde Serdar Dursun rüzgarı

Son dakika haberi bugün...Fenerbahçe ve Milli takımımızın golcüsü Serdar Dursun, UEFA Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

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