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Jose Mourinho Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor!

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Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Jose Mourinho Yunus Akgün ve Zeki Çelik’i transfer etmek istiyor!

UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak, ilk kez düzenlenen bu kupayı müzesine götüren İtalya Serie A takımlarından Roma'da teknik direktör Jose Mourinho gözünü Türk yıldızlara dikti. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün ile Lille'de başarılı performans gösteren Zeki Çelik'i renklerine katmak istiyor.

Galatasaray kadrosunda yer alan oyunculara Avrupa kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon tarihinin en kötü performanslarından birine imza atarak ligi istediği yerde tamamlayamasa da bireysel olarak öne çıkan oyunculara talipler artıyor.

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan ancak geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan son haberler göre genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen son takım ise Roma oldu.

İtalyan basını; Roma'nın, bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan Yunus Akgün için teklif yapacağını iddia etti. Haberde Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni bir hücum hattı kurmak istediği ve alternatiflerini belirlediği ifade edildi. Roma'nın Solbakken dışında Mertens ya da Yunus'u kadroya katabileceği belirtildi. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

38 maçta 9 gol ve 17 asist

Yunus Akgün, geride kalan sezondaki performansı ile dikkat çekti. Genç oyuncu, Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başına geçmesiyle farklı bir kimliğe büründü. Tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Yunus, 9 gol ve 17 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncu, 9 golün 3'ünü ise bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı kaydetti. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan Yunus, ay-yıldızlı forma altındaki ilk golünü de önceki akşam Litvanya'ya attı.

ZEKİ ÇELİK DE JOSE'NİN LİSTESİNDE

UEFA Konferans Ligi'ni kazanarak, ilk kez düzenlenen bu kupayı müzesine götüren sarı kırmızılı ekip, hedef büyüttü. Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Roma, Zeki Çelik'i renklerine katmak için girişimlere başladı.

Başarılı sağ bek için Lille kulübün kapısını çalan İtalyanların, kendilerinden talep edilen 10 milyon euro bonservis bedelini yüksek bulduğu iddia edildi.

İtalyan basını, Roma'nın milli oyuncu için 7 milyon avro ödemeye hazır olduğunu yazdı. 4 sezondur Lille'de top koşturan 25 yaşındaki yıldız, bu süreçte kırmızı beyazlı formayı en fazla giyen isimlerden biri oldu.

Zeki, Fransız ekibinde 143 maçta 8 gol 14 asistlik performans sergiledi. Lille'nin 2018 yılında İstanbulspor'dan 2 buçuk milyon avroya transfer ettiği Zeki Çelik'in Fransız kulübüyle 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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