Jose Mourinho Yunus Akgün ve Zeki Çelik’i transfer etmek istiyor!

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan ancak geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan son haberler göre genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen son takım ise Roma oldu.