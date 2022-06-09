Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü hafta maçında Lüksemburg'a konuk olacak. İlk iki maçını da farklı skorlarla galibiyetle tamamlayan Bizim Çocuklar, üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

LÜKSEMBURG-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.