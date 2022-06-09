Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?
Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Ay-yıldızlılar ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Peki, Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak? İşte Lüksemburg Türkiye maçının detayları...
Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü hafta maçında Lüksemburg'a konuk olacak. İlk iki maçını da farklı skorlarla galibiyetle tamamlayan Bizim Çocuklar, üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
LÜKSEMBURG-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
DOĞUKAN SİNİK MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLLERİNİ LİTVANYA'YA ATTI
A Milli Takım ile üçüncü maçına çıkan Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk gollerini Litvanya'ya attı.
Milli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Doğukan, mücadelenin 2 ve 14. dakikalarında attığı gollerle Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.
EREN ELMALI VE CENK ÖZKAÇAR İLK KEZ AY-YILDIZLI FORMAYI GİYDİ
A Milli Takım'ın Litvanya ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 58. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren'i, 76. dakikada da Ozan Kabak'ın yerine Cenk Özkaçar'ı oyuna sürdü.
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- Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?
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