Son dakika: Liverpool’da Darwin Nunez sesleri

KLOOP, ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANMIŞTI



UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'inde Liverpool ile Benfica karşı karşıya gelmiş ve ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Liverpool, kendi sahasında

da rakibiyle 3-3 berabere kalarak yarı finale adını yazdırmıştı.

Oynanan 2'nci karşılaşmanın ardından Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Nunez için övgü dolu ifadelerde bulunmuştu.

Alman teknik adam, Nunez hakkında "Çok güçlü ve hızlı. Son vuruşlarda oldukça sakin. Eğer sağlıklı kalması halinde önünde büyük bir kariyer var" şeklinde konuşmuştu.