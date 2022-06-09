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Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yükseldi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Beşiktaş’ta Wout Weghorst sesleri yükseldi

Yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye çalışan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar santrfor bölgesi için Wout Weghorst'u ikna etmeye çalışırken, Sörloth için beklemeye geçti.

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