09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Arsenal'in yıldızı Thomas Partey Müslüman olarak Yakubu adını aldı

Arsenal'in yıldızı Thomas Partey Müslüman olarak Yakubu adını aldı

DİN
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
Arsenal’in yıldızı Thomas Partey Müslüman olarak Yakubu adını aldı

Mart ayında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, adını Yakubu olarak değiştirdi. İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Ganalı orta saha oyuncusunun, Arsenal'de Thomas yazılı formasını giymeye devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA