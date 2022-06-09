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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı!

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Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün...Hemen her gün farklı bir oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlara eklenen son isim Tiquinho Soares oldu.

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