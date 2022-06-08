08 Haziran 2022, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon takvimi açıklandı

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Giriş Tarihi: 08.06.2022
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon takvimi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu takvimi açıklandı. Şampiyonaya 2. Eleme Turu’ndan başlayacak Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz, play-offlardan başlayacak Trabzonspor ise ilk maçını 16-17 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

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