Fenerbahçe’de Altay Bayındır sevinci! 4 yıllık anlaşma sağlandı

ALTAY BAYINDIR İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan kaleci Altay Bayındır'ın sözleşmesini yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, milli kaleci ve menajeriyle yapılan görüşmede 4 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca 24 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma bedeli olarak da 25 milyon euro belirlendi. Milli takım dönüşünde Altay ile resmi imzaların atılması bekleniyor.

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