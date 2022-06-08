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Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli, transferine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. İtalyan forvet, Süper Lig ekibinde oynamak istediğini söyleyerek transferde bombayı patlattı. İşte günün transfer haberleri...

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin adı transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.

Sezon başında transfer olduğu Adana ekibinde başarılı bir performans gösteren ve 33 maçta 19 gol atıp 6 da asist yapan İtalyan golcü, kariyerini yeniden yukarı doğru ivmelendirmişti.

YENİDEN MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Başarılı performansı sonrası İtalya Milli Takımı'na da seçilen 31 yaşındaki forvet, ülkesinde de gündemden düşmemişti.

Tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselen Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi, Balotelli'nin İtalya'ya dönmek istediğini söyleyerek transferde ilk kıvılcımı çakmıştı.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Balotelli de Berlusconi'yi doğrulamış ve "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Balotelli'nin transferine dair büyük bir sürpriz yaşandı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Fotomaç'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki İtalyan forvetin Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

"HERKES GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTER"

Sarı-kırmızılıların büyük bir kulüp olduğunu belirten Balotelli, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." ifadelerini kullanarak transfer mesajı verdi.

Mario Balotelli, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de "Büyük saygı" diye yazmıştı.

MURAT SANCAK SATIŞA SICAK DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'yle resmi teklif gelmediğini ve İtalyan forveti transfer etmek isteyenlerin 10 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söylemişti.

Sancak, "Benden isteyen yok ama isterlerse en az 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. 5 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getirirlerse Balotelli'ye gitme diyemeyiz ama şu anda satmayı düşünmüyoruz." diye konuşmuştu.

5 GOLLE YILDIZLAŞTI

İtalyan futbolcu, mavi-lacivertlilerin Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta attığı 5 golle yıldızlaşmış ve özellikle son golü Türkiye ve dünyada gündem olmuştu.

Balotelli'den önce Alex de Souza, Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler bir maçta 5 gol atma başarısını göstermişti.

İtalyan forvetin Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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