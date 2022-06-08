Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı
Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli, transferine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. İtalyan forvet, Süper Lig ekibinde oynamak istediğini söyleyerek transferde bombayı patlattı. İşte günün transfer haberleri...
Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin adı transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.
Sezon başında transfer olduğu Adana ekibinde başarılı bir performans gösteren ve 33 maçta 19 gol atıp 6 da asist yapan İtalyan golcü, kariyerini yeniden yukarı doğru ivmelendirmişti.
YENİDEN MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Başarılı performansı sonrası İtalya Milli Takımı'na da seçilen 31 yaşındaki forvet, ülkesinde de gündemden düşmemişti.
Tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselen Monza'nın sahibi Silvio Berlusconi, Balotelli'nin İtalya'ya dönmek istediğini söyleyerek transferde ilk kıvılcımı çakmıştı.
"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
Balotelli de Berlusconi'yi doğrulamış ve "İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Monza mı olur, bilemiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Balotelli'nin transferine dair büyük bir sürpriz yaşandı.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Fotomaç'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki İtalyan forvetin Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
"HERKES GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTER"
Sarı-kırmızılıların büyük bir kulüp olduğunu belirten Balotelli, "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Ateşli taraftarları var. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp." ifadelerini kullanarak transfer mesajı verdi.
Mario Balotelli, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşmış ve üzerine de "Büyük saygı" diye yazmıştı.
MURAT SANCAK SATIŞA SICAK DEĞİL
Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'yle resmi teklif gelmediğini ve İtalyan forveti transfer etmek isteyenlerin 10 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söylemişti.
Sancak, "Benden isteyen yok ama isterlerse en az 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. 5 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getirirlerse Balotelli'ye gitme diyemeyiz ama şu anda satmayı düşünmüyoruz." diye konuşmuştu.
5 GOLLE YILDIZLAŞTI
İtalyan futbolcu, mavi-lacivertlilerin Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta attığı 5 golle yıldızlaşmış ve özellikle son golü Türkiye ve dünyada gündem olmuştu.
Balotelli'den önce Alex de Souza, Mario Jardel, Şota Arveladze ve Cenk İşler bir maçta 5 gol atma başarısını göstermişti.
İtalyan forvetin Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA
- Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...
- Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...
- Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Survivor bireysel oyuna ne zaman dönecek? Survivor 2022 bireysel oyunlar başladı mı 2022?
- Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?