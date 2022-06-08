Mario Balotelli bombası! Süper Lig ekibini açıkladı

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da üst düzey bir performans sergileyen ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli, transferine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. İtalyan forvet, Süper Lig ekibinde oynamak istediğini söyleyerek transferde bombayı patlattı. İşte günün transfer haberleri...

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin adı transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.

Sezon başında transfer olduğu Adana ekibinde başarılı bir performans gösteren ve 33 maçta 19 gol atıp 6 da asist yapan İtalyan golcü, kariyerini yeniden yukarı doğru ivmelendirmişti.