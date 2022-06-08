Trabzonspor’dan Larsen hamlesi! Cornelius transfer için devreye girdi

2017-18'den bu yana Udinese'de oynayan Larsen için Cornelius da devreye girip arkadaşını ikna adımlarını attı. Bonservisini ay sonu eline alacak olan Danimarkalı oyuncu ile Trabzonsporlu idareciler ilk temasları kurarken iki tarafın da ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN