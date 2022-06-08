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Trabzonspor'dan Larsen hamlesi! Cornelius transfer için devreye girdi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Trabzonspor’dan Larsen hamlesi! Cornelius transfer için devreye girdi

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesini artırmanın planlarını yapıyor. Transferleri erken bitirmek isteyen bordo mavililer aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Danimarkalı Jens Stryger Larsen için Cornelius da devrede.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala liderliğini garantileyerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvayan Fırtına, Udinese ile sözleşmesi sona erecek olan Danimarkalı Larsen için temasları hızlandırdı.

Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor transferde kolları sıvarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceliklerinden olan sağ bek için adımlar atılıyor. Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Jens Stryger Larsen yakın takibe alındı.

Uluslar Ligi'nde Avusturya-Danimarka maçını Karadeniz ekibinin scoutları da izlerken takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan golü bulan 31 yaşındaki oyuncu alkış aldı.

2017-18'den bu yana Udinese'de oynayan Larsen için Cornelius da devreye girip arkadaşını ikna adımlarını attı. Bonservisini ay sonu eline alacak olan Danimarkalı oyuncu ile Trabzonsporlu idareciler ilk temasları kurarken iki tarafın da ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

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