Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak adaylar belli oldu. Adaylar divan kuruluna listelerini tanıtırken, başkanlık seçimi tarihi heyecanla bekleniyor. İki adayın yarışacağı başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı için geri sayım başladı. Burak Elmas'ın aday olmadığı başkanlık seçiminde iki aday yarışacak. Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da seçim tarihi duyuruldu. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Galatasaray'ın 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 11 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, saat 10.00'da yapılacak. Toplantı programı şu şekilde:
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5. Kapanış
GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Galatasaray'da başkan adayları arasında Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek yer alıyor.
OY PUSULASINDAKİ RENKLERİ BELLİSeçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın da takip ettiği toplantıda söz alan üyeler, güncel gelişmelerle ilgili düşüncelerini aktardı.
DURSUN ÖZBEK, KULÜP ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.
GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımda 2015-2018 yıllarında da başkanlık yapan Özbek, yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim." diye konuştu.
"Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığınızın olması lazım." diyen Dursun Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
ERDEN TİMUR: "GALATASARAY BİRLEŞMİYORSA LANET OLSUN PROJELERE"
Toplantıda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı Erden Timur da görüşlerini aktardı ve üyelere sunum yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Dursun Özbek'i müzakereye davet ettiği açıklamaya ve kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Timur, şunları kaydetti:
"Duruş, sadece insanlık değeri için olur. Duruş gösteren insan başkasına haksızlık yapamaz. Kimse samimiyetten uzaklaşmasın. Eleştirirsin, bu çok normal ama artılarını da söylersin. Bu işi savaşa dökmemek lazım. Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere. Dursun abiye 'Birleşme olsun ben bekçi olayım.' dedim. Suçlamamaya ve yargılamamaya dikkat etmemiz lazım. Kimseyi itham etmeyelim. 'Ali Sami Yen'in koltuğu satın almaya çalışılıyor' lafına çok üzüldüm. İş bu kadar kötülüğe götürülecekse ben müsaade isteyeyim. Söz konusu lafla sen alçaksın demek aynı şey. Sözün bittiği yer."
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