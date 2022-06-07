Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 peşinde olan Ay-yıldızlı ekip, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Litvanya Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.