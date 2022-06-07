Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda?
Litvanya Türkiye maçı ne zaman? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek grup maçlarına lider başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında Litvanya'ya konuk oluyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma öncesi istatistikler merak ediliyor. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte cevaplar...
Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 peşinde olan Ay-yıldızlı ekip, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Litvanya Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic düdük çalacak. Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.
STEFAN KUNTZ İLE 8. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'nin ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.
2022'DEKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ
Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki dördüncü maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 3 maçta, 7 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.
Milli takım bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Milli takım, 258'i deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 814 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 605 karşılaşmanın 522'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 605 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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- Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda?
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