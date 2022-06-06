Türkiye A Milli Futbol Takımı Litvanya maçı öncesi savunma çalıştı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın deplasmanda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Litvanya-Türkiye maçının oynanacağı LFF Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz katılmadı.
Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman yarı sahada atak sonlandırma ve savunma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
- 3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...
- Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- EYT'de müjdeli haber geldi! Formül belirleniyor... 2022 EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak?
- 3600 ek gösterge 600 puan yükselme nedir, ne anlama geliyor? 600 puan yükselme ile memur maaşları ne kadar olacak?
- 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? Ek gösterge hakkında her şey...
- KİRA FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME! Kira fiyat düzenlemesi açıklandı mı? Kira fiyat düzenlemesi nedir, nasıl olacak?
- Ve belli oldu: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ile hangi memur ne kadar maaş alacak?
- 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları, ikramiyeleri ne kadar oldu? Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL, ne kadar oldu??
- 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek, geçerli olacak? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
- Polis maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 20222 polis maaşı ek gösterge ile kaç TL artacak? Son durum...
- Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak?