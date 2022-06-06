06 Haziran 2022, Pazartesi
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Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcularından Uğur Çiftçi kulüple sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

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