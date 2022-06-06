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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Bruno Alves futbolu bıraktığını açıkladı!

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Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Bruno Alves futbolu bıraktığını açıkladı!

Bir dönem Süper Lig takımı Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli futbolcu Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı. Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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