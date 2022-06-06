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Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Litvanya maçı hakkında konuşan Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" dedi.

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, salı günü oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

11'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçının ardından Litvanya maçının 11'inde değişiklikler olacağını belirtti. Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" ifadelerini kullandı.

İşte Kuntz'un açıklamalarından derlenenler;

"Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar."

"İlk kural şudur, hoca her zaman söylemlerinde haklıdır. Bu bakımdan onun söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisini Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum."

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİMDİ"

Milli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten Yunus Akgün, "Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum. Heyecanlıydım ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Biz yarın favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki maçı da kazanmak için çıkacağız" dedi.

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