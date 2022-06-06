Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’tan Litvanya maçı öncesi önemli açıklamalar

"İlk kural şudur, hoca her zaman söylemlerinde haklıdır. Bu bakımdan onun söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisini Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum."

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİMDİ"

Milli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten Yunus Akgün, "Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum. Heyecanlıydım ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Biz yarın favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki maçı da kazanmak için çıkacağız" dedi.