Paris Saint Germain gözünü Arda Güler’e dikti! Neymar, Messi ve Mbappe’nin yanına Türk yetenek

30 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SERBEST KALABİLİR

Genç futbolcu 17 yaşında olduğundan FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi belirledi. PSG bu ücreti TFF'ye yatırırsa, Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı bulunacak.