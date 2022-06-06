Paris Saint Germain gözünü Arda Güler'e dikti! Neymar, Messi ve Mbappe'nin yanına Türk yetenek
Fransa'nın son şampiyonu Paris Saint Germain gözünü Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de büyük yükseliş yakalayan Arda Güler'e dikti. Neymar, Messi ve Mbappe gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Fransız temsilcisinin genç yetenek için girişimde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler için flaş bir transfer hamlesi gündeme bomba gibi oturdu.
TRT Spor'un iddiasına göre Fransız devi Paris Saint Germain, Arda Güler'i transfer etmek için kolları sıvıyor. Fransızlar bu transferi bitirme konusunda istekli ve görüşmeler uzun zamandır sürüyor.
30 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA SERBEST KALABİLİR
Genç futbolcu 17 yaşında olduğundan FIFA'nın izin verdiği en uzun kontrat süresi olan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi belirledi. PSG bu ücreti TFF'ye yatırırsa, Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı bulunacak.
MASADA SADECE PSG YOK
PSG'nin çok istediği Arda Güler için birçok dünya devi de yakın takipte bulunuyor. Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüpleri, sezon içerisinde Arda Güler'in performansını yakından takip etmişti.
LİGİN EN GENCİ
Arda, 22 Ağustos 2021'deki Antalya maçında oyuna girerek 16 yaş 5 ay 28 gün ile sezonun en genç oyuncusu olmuştu. Kulübünün UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmalarda da birer asist yapan futbolcu, ligin 29. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında skor bularak gol atan en genç Fenerbahçeli futbolcu olmuştu.
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