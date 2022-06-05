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Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i yenerek dörtlü finallere kaldı

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Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz’i yenerek dörtlü finallere kaldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak Dörtlü Final'e yükseldi.

VOLEYBOL: CEV AVRUPA ALTIN LİGİ | TÜRKİYE: 3 - PORTEKİZ: 0

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

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