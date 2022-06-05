Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i yenerek dörtlü finallere kaldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.
CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak Dörtlü Final'e yükseldi.
VOLEYBOL: CEV AVRUPA ALTIN LİGİ | TÜRKİYE: 3 - PORTEKİZ: 0
Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)
Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)
Setler: 25-22, 25-15, 25-18
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS taban ve tavan puanları yüzdelik dilimleri 2022: LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...
- Son dakika: AK Parti Kızılcahamam Kampı | Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı!
- Son dakika: 16 ilde Müsilaj Operasyonu! 97 şüpheli tutuklandı
- Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
- LGS sınav süresi: 2022 LGS saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 1. ve 2. oturum süresi kaç dakika? MEB açıkladı
- LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? MEB açıkladı
- LGS'de kalem silgi verilecek mi? MEB 2022 Lise sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar
- Son dakika: EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın...
- Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri sorgulama ekranı!