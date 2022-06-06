Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan savaşı!
Son dakika haberine göre: Önümüzdeki sene UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak ve ligde üst sıraları hedefleyen Medipol Başakşehir'de transfer harekatı başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Ozan Tufan'a teklif götürmeye hazırlanırken, milli futbolcu Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da hedefinde yer alıyor.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.
KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR
Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.
FENERBAHÇE'DE TUTUNAMADI
Bursaspor'da oynadığı futbolla fark yaratan ve büyük kulüplerin radarına giren Ozan, 2015/2016 sezonunun başında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. 7.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen futbolcu, düşük performansı nedeniyle Alanyaspor'a kiralık olarak transfer edilmiş, Sergen Yalçın'ın başında olduğu takımda eski günlere nazire yaparcasına bir futbol oynamıştı. Ardından tekrar Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, saha içi ve dışı yaşadığı olaylarla hep gündemde kalmıştı. Geçtiğimiz sezona İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da başlayan ve çok az şans bulan Ozan Tufan, ligin devre arasında tekrar yuvasına dönmüştü. Deneyimli oyuncu, İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
ACUN ILICALI DA DEVREDE
Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferi için Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak?
- 3600 ek gösterge sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL?
- Gözler Kabine'de! Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? KHO, DHO, HHO, Astsubay MYO 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...
- 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- İlker Kurt neden öldü, ölüm nedeni ne? Ünlü oyuncu İlker Kurt kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?
- ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!