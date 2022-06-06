Göztepe’de yeni dönem başlıyor! Türk futbolunda bir ilk



TÜRK FUTBOLUNDA İLK

Anlaşmanın detayları yakın zamanda daha önce başkanlık ve tüm görevlerinden istifa eden kulübün mevcut hakim ortağı Mehmet Sepil tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Aylardır Göztepe ile görüşme halinde olup hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduracak olan Ankersen kısa zamanda mevcut kadronun yeni yapılanmasını üstlenecek. Rasmus Ankersen ilk etapta yeni teknik direktörü belirleyecek. Mehmet Sepil ve mevcut yönetim de Ankersen'le fikir alışverişinde bulunacak. Yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkacak İzmir ekibinde şampiyonluğa oynayacak kadro kurulacak. Mevcut oyuncularla ilgili kararları ise yeni teknik direktör alacak. Ankersen'in Sport Republic şirketi Türk futboluna yatırım yapan ilk yabancı şirket olarak da tarihe geçecek.