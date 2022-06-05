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Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı!

SPOR
Giriş Tarihi: 05.06.2022
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Kayserispor Ömer Erdoğan ile anlaştı!

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ömer Erdoğan, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapmıştı.

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