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Son dakika: Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 yendi

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Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Filenin Sultanları Bulgaristan’ı 3-0 yendi

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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