Türkiye Faroe Adaları'nı 4-0 yendi! Ay yıldızlılardan 2022 UEFA Uluslar Ligi'nde farklı tarife
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 UEFA Uluslar Ligi maratonunda 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Milyonların heyecanla beklediği milli maçta ay yıldızlılar etkili bir performans ortaya koydu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 gibi net bir skorla yendi.
Futbol dünyasının yakından takip ettiği önemli turnuvalardan 2022 UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 6. maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yendi.
İŞTE 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen
MİLLİLER ZİRVEYE KURULDU
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti.
Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan ay-yıldızlılar averajla liderlik koltuğuna oturdu.
2. MAÇ NE ZAMAN?
Grubun diğer maçında Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.
A Milli Takım'ımız, Uluslar Ligi'nin ikinci maçında 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.
12 PUANLA C LİGİ'NE YÜKSELDİ
FIFA Sıralaması'nda 124. Faroe Adaları, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda 4 puanla sonuncu Moldova'nın önünde 5. oldu. Faroe, 4 puanını Moldova'yı bir kez yenerek ve bir kez de berabere kalarak topladı. Rakibimiz, 2020-21 Uluslar Ligi D Ligi Grup1'de namağlup (3 galibiyet, 3 beraberlik) 12 puanla zirvenin sahibi olarak C Ligi'ne yükseldi. Teknik direktör Ericsson'un öğrencileri, son iki karşılaşmada gol yemedi. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Cebelitarık (0-0) ve Liechtenstein'la deplasmanda (0-1) hazırlık maçlarına çıkan Lacivert-Beyazlılar'ın, tarihinde üst üste 3 mücadelede kalesini gole kapattığı bir seri bulunmuyor.
KİLİT İSİMLERİ KLAEMINT OLSEN!
Onların en formda ismi, Milli Takım'ın son 5 golünün 3'üne imzasını atan Klaemint Olsen. Bu gollerin 2'sini dış sahada atan 31 yaşındaki forvet, ülkesinde 2007'den beri formasını giydiği kulübü NSI Runavik'le bu yıl çıktığı 10 lig sınavında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Olsen, Faroe Adaları Ligi tarihinin en golcü ismi ve 6 kez ligd egol kralı oldu. Toplamda 348 karşılaşmada 238 golü ve 19 asisti bulunan deneyimli oyuncu, Milli formayla da 46 maçta 10 kez ağları salladı.
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