Türkiye Faroe Adaları’nı 4-0 yendi! Ay yıldızlılardan 2022 UEFA Uluslar Ligi’nde farklı tarife

KİLİT İSİMLERİ KLAEMINT OLSEN!

Onların en formda ismi, Milli Takım'ın son 5 golünün 3'üne imzasını atan Klaemint Olsen. Bu gollerin 2'sini dış sahada atan 31 yaşındaki forvet, ülkesinde 2007'den beri formasını giydiği kulübü NSI Runavik'le bu yıl çıktığı 10 lig sınavında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Olsen, Faroe Adaları Ligi tarihinin en golcü ismi ve 6 kez ligd egol kralı oldu. Toplamda 348 karşılaşmada 238 golü ve 19 asisti bulunan deneyimli oyuncu, Milli formayla da 46 maçta 10 kez ağları salladı.