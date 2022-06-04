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Son dakika: Fransa Açık Tenis'te Coco Gauff ve Iga Swiatek kapıştı! Şampiyon belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika: Fransa Açık Tenis’te Coco Gauff ve Iga Swiatek kapıştı! Şampiyon belli oldu

Son dakika haberleri... Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. 21 yaşındaki Swiatek, yenilgisizlik serisini 35 maça çıkardı.

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