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Haberler Spor Haberleri Transfer rekabeti kızıştı! Beşiktaş'ın istediği yıldız golcü Wout Weghorst için Fenerbahçe'de devrede

Transfer rekabeti kızıştı! Beşiktaş'ın istediği yıldız golcü Wout Weghorst için Fenerbahçe'de devrede

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Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Transfer rekabeti kızıştı! Beşiktaş’ın istediği yıldız golcü Wout Weghorst için Fenerbahçe’de devrede

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden Burnley'nin golcüsü Wout Weghorst için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

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