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Son dakika | Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün...Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.

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