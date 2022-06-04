Milli heyecan başlıyor! Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda?
Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup mücadelesi için geri sayım başladı. Ay-yıldızlıların gruptaki ilk maçı heyecanla beklenirken, karşılaşmanın istatistikleri de araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Milli takımın heyecanla beklenen Faroe Adaları maçının detayları belli oldu. Karşılaşmanın istatistikleri ve maç bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...
TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Milliler, son olarak hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya 3-2 yenildi.
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Milli takım, 258'i deplasmanda, 263'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 810 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 604 karşılaşmanın 521'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 604 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.
Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
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