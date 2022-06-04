Milli heyecan başlıyor! Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda?

Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı ağırlayacak. Milli takımın heyecanla beklenen Faroe Adaları maçının detayları belli oldu. Karşılaşmanın istatistikleri ve maç bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.