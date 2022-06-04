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Danimarka'da Andreas Cornelius yıldızlaştı! Fransa'ya iki gol birden

SPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Danimarka’da Andreas Cornelius yıldızlaştı! Fransa’ya iki gol birden

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede Danimarka, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius attığı 2 golle Fransa'yı 2-1 devirmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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