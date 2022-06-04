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Beşiktaş duyurdu: FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandık

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Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Beşiktaş duyurdu: FIBA’daki hukuk mücadelesini kazandık

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen basketbolcular Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına transferiyle ilgili yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

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