03 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: TFF 2021-2022 sezonları tescil edildi!

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Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: TFF 2021-2022 sezonları tescil edildi!

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini açıkladı.

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