Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ilk maçını Faroe Adaları'na karşı yapacak. Rakibiyle tarihince ikinci kez karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılmıştı. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022'deki ikinci maçını oynayacak olan Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.
STEFAN KUNTZ İLE 6. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
2022'DEKİ İKİNCİ MAÇ
Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.
Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).
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- Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
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