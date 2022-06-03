Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022'deki ikinci maçını oynayacak olan Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Peki, Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.