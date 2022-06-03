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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’dan Jerome Boateng açıklaması

Son dakika haberine göre: Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması geldi. Bordo mavili ekibin hocası, transferi gündemde olan Jerome Boateng ile ilgili konuştu.

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