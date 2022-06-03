Boston Celtics Golden State Warriors karşısında son periyotta coştu!

Bu arada son periyotta 9 üç sayı isabeti bulan Celtics, Warriors'ın 2017'de eline geçirdiği NBA finallerinde bir çeyrekte en fazla üç sayılık basket kaydeden takım rekorunu egale etti. Ayrıca Tatum, 13 asistle NBA finallerinde ilk maç rekoru kırdı.

Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te yine Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.