Son dakika: İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu. Bu zafer sonrası Başkan Erdoğan, Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti ve başarılar diledi.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Bu sonuç sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
FUTBOL: SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: 1 - İSTANBULSPOR: 2
İLK YARI
16. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleye sırtı dönük topla buluşan İbrahim Yılmaz, geriye pas çıkardı. Eduart'ın sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere tokatladı.
34. dakikada İstanbulspor öne geçti: Korner çizgisinde topu tutan Valon Ethemi, ortasını yaptı. İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-1.
44. dakikada serbest vuruş kullanan Kerim Avcı, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanı önünde topa yükselen Oğuzhan Berber ve Lokman Gör ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Meler, Lokman Gör'ün yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi.
45+3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Keny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
2.YARI
45+8 dakikada Melih Kabasakal serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi. Bu esnada rakibinin müdahalesiyle İstanbulspor'da Emrecan Uzunhan yerde kaldı. Kale vuruşunun ardından yapılan itirazları değerlendiren hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
45+9 dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
66. dakikada Beykar Şimşek ceza sahasına gönderilen topu Alpay Koldaş'a indirdi. Koldaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol öncesi Beykan Şimşek'in, Eduart'ı düşürdüğü pozisyon için hakem Meler VAR incelemesinde bulundu. Hakem Meler, Alpay Koldaş'ın golünü iptal etti.
Bu sonuçla, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 75 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 57 Osmajic), Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk.56 Beykan Şimşek)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Eduart (Dk.81 Muammer Sarıkaya), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Ferhat Yazgan, Valon (Dk. 72 Kağan Miray Bağış), Melih Kabasakal, Jetmir (Dk. 90 Inainfe)
Gol: Dk. 34 İbrahim Yılmaz, Dk. 45+9 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+3 (Penaltıdan) Keny (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kart: Dk. 37 Landel, Dk. 45+3 Lokman Gör, Dk. 48 Keny, Dk. 68 Beykan Şimşek, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 45+2 Oğuzhan Berber, Dk.46 Eduart, Dk. 56 Melih Kabasakal (İstanbulspor)
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