Fenerbahçe Opet'ten yeni transfer: Milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe Opet transfer sezonuna hızlı başladı. Sarı Kanarya'nın Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kuküp açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti. Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde 'En Değerli Oyuncu' seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır. Meryem Boz'a 'Hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? E-Okul 2. dönem not girişi ne zaman bitecek, sona erecek?
- Asgari ücret için ardı ardına açıklamalar! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
- Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
- FETÖ'cü hainlerden TSK'yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
- MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
- KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...