Son dakika: Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne kadar alacak?
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kazanacağı miktar da belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertliler, Jesus'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.
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