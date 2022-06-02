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PFDK'dan Sivasspor ile Kayserispor'a ceza

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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PFDK’dan Sivasspor ile Kayserispor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Kayserispor'a 107 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 89 bin TL para cezası verdi.

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